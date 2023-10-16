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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة.. تحذيرات خطيرة من الأمم المتحدة بسبب تفاقم الأوضاع في جنوب غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال لين هاستينجز، المنسق المقيم لـ الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الملاجئ في جنوب قطاع غزة مكتظة، وهناك نقص شديد في الإمدادات الحيوية، وفرار عشرات الآلاف من الأشخاص من الغارات الجوية الإسرائيلية إلى شمال القطاع.

 

وأضاف هاستينجز في تصريحات له وفقا لشبكة CNN: "لدينا قدرة محدودة للغاية في جنوب قطاع غزة، ولا توجد ملاجئ متوفرة في الجنوب لاستيعاب الأعداد القادمة، كما أن جنوب غزة يعاني أيضًا من نقص الغذاء والمياه والوقود".

 

وأشار هاستينجز إلى أن هناك بعض المواد الغذائية في مواقع التوزيع، لكننا لا نستطيع الوصول إليها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر علي غزة، لافتا إلى أن هناك تداعيات واسعة النطاق بسبب نقص الوقود.

 

ولفت إلى أنه عدم وجود الوقود يعني عدم تحلية المياه، مشيرا إلى أن غزة تعتمد بشكل كبير على تحلية المياه، وعدم وجود وقود يعني أيضًا عدم وجود رعاية صحية لأنك تحتاج إلى الكهرباء لتشغيل المستشفيات.

 

وعلى جانب آخر، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يوم الأحد لشبكة CNN، إنه تمت إعادة تشغيل المياه في جنوب غزة، لكنه لم يذكر ما إذا كانت الكهرباء قد تم تشغيلها لتحلية المياه.

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