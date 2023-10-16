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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: نصف مليون فلسطيني غادروا من شمال غزة إلى جنوبها

سكان غزة
سكان غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن نحو نصف مليون مواطن فلسطيني غادروا من شمال قطاع غزة إلى جنوبها.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استطاع تحييد بعض من قياديي حركة المقاومة الفلسطينية حماس خلال الأيام الماضية.

 

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن أكثر من 6 آلاف صاروخ أطلقها حركة المقاومة الفلسطينية حماس والفصائل الأخري، على إسرائيل منذ 7 أكتوبر. 

 

وعلى جانب آخر، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس ما زالت تحتجز 155 أسيرا، بعد هجومها المفاجئ على إسرائيل، فيما تتواصل جهود السلطات في حكومة بنيامين نتنياهو، على عدة جبهات؛ لإطلاق سراح الأسرى.

 

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ، يوم الأحد، إن القوات تعمل على إعادة الأسرى فورا ومن دون شروط.

 

وأضاف هرتسوج في مقابلة على قناة سي إن إن: "إننا نبذل قصارى جهدنا، بالطبع، لتحديد مصيرهم الدقيق، من خلال مصادر مختلفة، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة لا لبس فيها، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى".

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