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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داخل لبنان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على حزب الله

أرشيفية
أرشيفية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه نفذ غارات جوية جديدة ضد أهداف تابعة لـ حزب الله في لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل قريبا.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه “دمر عشرات المقرات العسكرية، ونقاط مراقبة، ومواقع إطلاق صواريخ تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

وتأتي الغارات؛ بعد أن أطلق حزب الله ما لا يقل عن ستة صواريخ موجهة مضادة للدبابات على مستوطنة إسرائيلية وعدد من المواقع العسكرية على الحدود اللبنانية في وقت سابق من اليوم.

كما أعلنت “حماس” مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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