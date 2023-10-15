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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يُصَعِّد.. وجيش الاحتلال يعلن استعداده للقتال على جبهتين

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حزب الله يصعد الوضع على الحدود اللبنانية لعرقلة الهجوم على قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه “مستعد للقتال على جبهتين وأكثر من ذلك إذا لزم الأمر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه إذا اختار حزب الله طريق الحرب؛ فسيدفع ثمناً باهظاً جداً.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جالانت: “إذا اختار حزب الله طريق الحرب، فسيدفع ثمناً باهظاً جداً... أما إذا ضبط نفسه فسوف نحترم الوضع ونبقي الأمور على ما هي عليه، على الرغم من إطلاق النار من الجانبين”.

وقال جالانت، إن إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية، موضحا أن الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ستكون مميتة، وستغير الوضع إلى الأبد.

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وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، في تصريحات تحمل مناداة بقتل الأبرياء في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي على حدود غزة: “هذه ستكون حربا شرسة، حربا مميتة، حربا دقيقة، وستكون حربا تغير الوضع إلى الأبد”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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