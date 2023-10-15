احذروا لما يحدث مع حماس.. جيش الاحتلال يهدد حزب الله وإيران

حذر الجيش الإسرائيلي جماعة حزب الله اللبنانية من 'مراقبة ما يحدث لحماس عن كثب'، وذلك في أعقاب تبادل إطلاق النار الأخير على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر في مقابلة مع برنامج “هذا الأسبوع” على قناة ABC يوم الأحد: “مع حزب الله، شهدنا عدة مناوشات على طول الحدود خلال الأيام القليلة الماضية”.

واضاف “حتى اليوم، خلال النهار، تم إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات على القوات مما أدى بالفعل إلى وقوع بعض الضحايا. قال ليرنر: “لذا علينا أن نكون مستعدين”.

ويوم الأحد، شن حزب الله هجوما على بلدة شتولا شمال إسرائيل، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي، بحسب مسعفين.

وقال حزب الله إن هجوم يوم الأحد جاء ردا على مقتل صحفي من رويترز خلال قصف إسرائيلي في لبنان.

وأضاف ليرنر: “أوصي بشدة بأن يراقب حزب الله عن كثب ما يحدث لحماس ومنظمتها في غزة بينما نتحدث”، مشددًا على أن الجماعة المسلحة يجب أن تكون “حذرة جدًا من تجاوز تلك العتبة”.



وقال ليرنر إن إسرائيل تراقب إيران عن كثب، واتهمتها باستخدام “ملايين وملايين الدولارات” من أجل “تمويل المنظمات الإرهابية”.

لكن تصاعد الاشتباكات مع حزب الله أثار مخاوف من أن الجماعة شبه العسكرية اللبنانية القوية قد تشارك بنشاط في الصراع. لقد دعم حزب الله بشكل لا لبس فيه المسلحين الفلسطينيين وأدان بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق على غزة، لكنه لم يتدخل نيابة عن حماس حتى الآن.