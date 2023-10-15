"طريق الحرب".. تحذير خطير من جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إنه إذا اختار حزب الله طريق الحرب، فسوف يدفع ثمناً باهظاً جداً.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جالانت: “إذا اختار حزب الله طريق الحرب، فسوف يدفع ثمناً باهظاً جداً... أما إذا ضبط نفسه فسوف نحترم الوضع ونبقي الأمور على ما هي عليه، على الرغم من إطلاق النار من الجانبين”.

ومنذ قليل، قال جالانت، إن إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية، موضحا أن الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ستكون مميتة، وستغير الوضع إلى الأبد.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، في تصريحات تحمل مناداة بقتل الأبرياء في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي على حدود غزة: “هذه ستكون حربا شرسة، حربا مميتة، حربا دقيقة، وستكون حربا تغير الوضع إلى الأبد”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.