حصيلة كبيرة من الجرحي.. حزب الله يقصف إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن ثمانية أشخاص أصيبوا جراء قصف حزب الله الصاروخي، اثنان منهم في حالة خطيرة لكنها مستقرة، ويعانون من شظايا في أطرافهم.

ولفتت إلي أن “هناك جريح آخر في حالة متوسطة، في حين أن الخمسة الباقين إصاباتهم طفيفة. وتم نقلهما إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا شمال إسرائيل لتلقي العلاج”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، مؤكدا إصابة دبابتين وناقلة جنود.

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهديدا صريحا لحزب الله اللبناني بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “نوصي حزب الله بأن يراقب عن كثب ما يحدث لحماس وألا يتجاوز الحدود”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم حزب الله اللبناني، رنا الساحلي، إن الزيادة في كثافة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله لا تشير إلى أن الحزب قرر الدخول بشكل كامل في الصراع بين حماس وإسرائيل.

حزب الله يحذر إسرائيل

وأوضحت الساحلي، أن القتال على الحدود هو مجرد مناوشات ويمثل “تحذيرا”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب أهدافا في لبنان ردا على قصف قاعدة إسرائيلية على الحدود.