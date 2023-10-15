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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقوع خسائر.. حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، مؤكدا إصابة دبابتين وناقلة جنود.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهديدا صريحا لحزب الله اللبناني بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “نوصي حزب الله بأن يراقب عن كثب ما يحدث لحماس وألا يتجاوز الحدود”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم حزب الله اللبناني، رنا الساحلي، إن الزيادة في كثافة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله لا تشير إلى أن الحزب قرر الدخول بشكل كامل في الصراع بين حماس وإسرائيل.

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وأوضحت الساحلي، أن القتال على الحدود هو مجرد مناوشات ويمثل “تحذيرا”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب أهدافا في لبنان ردا على قصف قاعدة إسرائيلية على الحدود.

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وأوضحت صحيفة “هاآرتس”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استهداف موقع على الحدود اللبنانية انطلقت منه قذيفة مضادة للدروع وأصابت قوات إسرائيلية.

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