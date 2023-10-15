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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أيرلندا تطالب إسرائيل باحترام قوانين الحرب والحفاظ على الإنسانية

صدى البلد

حث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، إسرائيل على التفكير مرة أخرى في تعليماتها لسكان شمال قطاع غزة بالإخلاء.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، إن القرار الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي بمطالبة جميع السكان المدنيين في شمال قطاع غزة بالتحرك جنوباً حفاظاً على سلامتهم هو قرار خطير للغاية ومن المستحيل تنفيذه. 

وأضاف، وفقا لما نشرته “الجارديان” البريطانية: “لقد كانت الأمم المتحدة واضحة للغاية: ”من غير الممكن أن تتم مثل هذه الخطوة دون عواقب إنسانية خطيرة واحتمال حدوث وضع كارثي".

وشدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، على أن قواعد الحرب موجودة للمساعدة في الحفاظ على الإنسانية في أحلك لحظاتها، وهي بحاجة ماسة إلى اتباعها اليوم. 

وقال إنه يشعر أيضا “بقلق عميق” إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية “بما في ذلك زيادة حوادث عنف المستوطنين وتهجير المجتمعات الفلسطينية".

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