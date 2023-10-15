لا تتجاوزوا حدودكم.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تهديدات حزب الله

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تهديدا صريحا لحزب الله اللبناني بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “نوصي حزب الله بأن يراقب عن كثب ما يحدث لحماس وألا يتجاوز الحدود”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم حزب الله اللبناني، رنا الساحلي، إن الزيادة في كثافة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله لا تشير إلى أن الحزب قرر الدخول بشكل كامل في الصراع بين حماس وإسرائيل.

حزب الله يحذر إسرائيل

وأوضحت الساحلي، إن القتال على الحدود هو مجرد مناوشات ويمثل “تحذيرا”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب أهدافا في لبنان ردا على قصف قاعدة إسرائيلية على الحدود.

وأوضحت صحيفة “هآارتس”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استهداف موقع على الحدود اللبنانية انطلقت منه قذيفة مضادة للدروع وأصابت قوات إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن موقعا عسكريا آخر على الحدود اللبنانية تعرض لقصف بصاروخ موجه مضاد للدبابات، وفق ماذكرت صحف عبرية.