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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتهجير سكان الشمال.. إسرائيل تستأنف إمدادات المياه لجنوب قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل استأنفت إمدادات المياه لجنوب قطاع غزة في إطار رغبتها انتقال سكانه من الشمال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أن 70% من سكان شمال القطاع محرومون من الخدمات الصحية بعد إخلاء «أونروا» مراكزها وتوقف خدماتها.

وأشارت إلى أن "طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في نقل الضحايا نتيجة التدمير الهائل للأحياء السكنية".

بدورها، دعت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل لسحب الأوامر بإخلاء 22 مستشفى، تعالج المئات في شمال غزة، محذرة من أن الإخلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وكذلك وضع الصحة العامة الحالي في القطاع.

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وقالت المنظمة في بيان إن "إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة، حيث تعمل المرافق الصحية بأقصى طاقتها وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير لعدد المرضى، سيكون بمثابة حُكم بالإعدام".

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

إسرائيل قطاع غزة غزة

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