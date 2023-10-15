بعرض 3 كيلومترات| إسرائيل: القصف الجوي يهدف لإنشاء حاجز عازل جديد بين المستوطنات وغزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يعمل الآن؛ بهدف إعادة تغيير الخريطة السابقة لقطاع غزة؛ وذلك عبر القصف الجوي، أو من خلال تهجير سكان شمال القطاع إلى جنوبه.

وقالت الصحيفة العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي، يعمل على إنشاء حاجز عازل جديد بين إسرائيل وقطاع غزة، يصل عرضه إلى 3 كيلومترات، وذلك مع تشجيع سكان غزة على التحرك جنوبا؛ تحسبا للأضرار الجسيمة التي ستلحق بالمدينة والمدن الشمالية.

وأضافت أن “الفكرة المنهجية التي يعمل بموجبها سلاح الجو الآن؛ هي تدمير القدرات العسكرية والحركية والحكومية للمقاومة في قطاع غزة التي تهدد إسرائيل”.