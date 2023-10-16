القضاء على حماس.. أول تعليق من إسرائيل على حديث بايدن باحتلال غزة

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن إسرائيل ليس لديها مصلحة في احتلال قطاع غزة، لكنها ستفعل كل ما هو مطلوب للقضاء على حركة حماس.

وتأتي تصريحات السفير الإسرائيلي بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من احتلال القطاع غزة، في إشارة إلى أنها تستعد لغزو بري وسط أزمة إنسانية متصاعدة.

وأضاف إردان وفقا لشبكة CNN: "ليس لدينا أي مصلحة في احتلال غزة أو البقاء فيها، ولكن بما أننا نقاتل من أجل بقائنا، فإن الطريقة الوحيدة، كما حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه هي القضاء على حماس، لذلك سيتعين علينا القيام بكل ما هو مطلوب من أجل القضاء على حماس".

وأشار إلى أن إسرائيل لا تنوي احتلال غزة بعد انتهاء الصراع، لافتا إلى أنها ليس لديها رغبة في السيطرة على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أنه تم إعادة تشغيل المياه في جنوب غزة، لكنه لم يذكر ما إذا كانت الكهرباء قد تم تشغيلها لتحلية المياه.

ومن جانبه، قال بايدن في لقاء لشبكة سي بي إس، إن احتلال إسرائيل لـ غزة سيكون "خطأً كبيراً"، ويعد تعليق الرئيس الأمريكي واحدة من المرات القليلة التي دعا فيها الرئيس الأمريكي إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس في غزة.