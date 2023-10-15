جيش الاحتلال: حماس لا يزال لديها 155 أسيرا إسرائيليا

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس ما زالت تحتجز 155 أسيرا؛ بعد هجومها المفاجئ على إسرائيل، فيما تتواصل جهود السلطات في حكومة بنيامين نتنياهو، على عدة جبهات؛ لإطلاق سراح الأسرى.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ، اليوم الأحد، إن القوات تعمل على إعادة الأسرى 'فورا' ومن دون 'شروط'.

وأضاف هرتسوغ في مقابلة مع “وولف بليتزر” على قناة “سي إن إن”: “إننا نبذل قصارى جهدنا، بالطبع، لتحديد مصيرهم الدقيق، من خلال مصادر مختلفة، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة لا لبس فيها، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى”.

وقال هرتسوغ إن الوضع “معقد” لأن حماس “لا تلتزم بأي قواعد للقانون الإنساني الدولي بأي شكل من الأشكال”. منذ سنوات، يحتجزون جنودًا وجثثًا ومواطنين إسرائيليين من جولات سابقة، ولا يخبرون حتى بأي معلومات عن مصيرهم ومكان وجودهم وكيف يشعرون”.

وتابع إن هناك 'جهدا دوليا كبيرا' لإعادة الأسرى، وشكر الولايات المتحدة على وجه الخصوص على دعمها.

واستطرد الرئيس الإسرائيلي إن بعض الأسرى يحتاجون إلى أدوية وعلاجات خاصة، ووصف الوضع فيما يتعلق بصحتهم بأنه 'هش للغاية'.