صحف السعودية| الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي.. المملكة تدخل موسوعة جينيس في مجال الزراعة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأثنين، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت الأرصاد السعودية، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعةعلى الجزء الشمالي والأسط و تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وفي خبر آخر، أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن مجموع ما قدمه من خلال البرامج الإنسانية النوعية من مساعدات للزائرين في المملكة حتى هذا العام 2023 بلغ 18.6 مليار دولار (69.9 مليار ريال سعودي).

وكان عدد المستفيدين من برنامج الأطراف الصناعية 26.088 مستفيدًا، وتم نزع 414.526 لغمًا من خلال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، فيما بلغ عدد الأطفال المجندين الذين تمت إعادة تأهيلهم 61.090 طفلا، وبلغ عدد المشاريع المنجزة قيد التنفيذ حتى 30 سبتمبر 2023 نحو 2538 مشروعًا، بتكلفة إجمالية قدرها 6.45 مليار دولار، وبلغ عدد الدول المستفيدة 93 دولة، وعدد الشركاء 175 شريكًا.

صحيفة المدينة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (78) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وفي خبر آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لـ تونس.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.

وفي خبر آخر، سجّلت المملكة السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجدّدة بوادي بن هشبل في منطقة عسير؛ قائمة موسوعة جينيس" العالمية للأرقام القياسية؛ كأكبر مزرعة في العالم من حيث المساحة.

وتسلّم وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شهادة التسجيل في الموسوعة العالمية، خلال الحفل الذي أقامه برنامج ريف السعودية بهذه المناسبة، في مقره بالرياض اليوم، بحضور معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، والأمين العام لبرنامج "ريف السعودية" الأستاذ غسان بكري، إضافة إلى عدد من قيادات ومنسوبي الوزارة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة (3204182) مترًا مربعًا، وتنقسم إلى قسمين، يوجد بكلٍ منهما خزان خرساني بسعة (500) متر مكعب، بالإضافة إلى شبكة ري أوتوماتيكية لكافة المزروعات بالحقلين، كما تحتوي المزرعة على (5) بيوت محمية مكيفة، إلى جانب عدد من المباني.

وتعتمد المزرعة في ري المحاصيل على المياه المعالجة، وتتم عملية الري على عدة مراحل، بواسطة خبراء ومختصين في كافة التخصصات، مثل "الري، والتسميد، والوقاية، والمعدات"؛ للإشراف والوقوف على كل العمليات الزراعية بالمزرعة، من خلال (50) حقلاً لأشجار الفاكهة، بالإضافة إلى (20) حقلاً أخرى سيتم استصلاحها وزراعتها مستقبلًا.

صحيفة عكاظ

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الأحد، أن معدل التضخم في المملكة بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022، وهو أقل من الشهر السابق أغسطس 2023 على أساس سنوي، إذ كان 2%.

وتباطأ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة في 19 شهراً (فبراير 2022)، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 109.72 نقطة في سبتمبر 2023، مقابل 107.9 نقطة في سبتمبر 2022، و109.71 نقطة في شهر أغسطس 2023.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.

وفي خبر آخر، اجتمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الرياض، الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، حيث أكد ولي العهد على ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي السعودية لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد بن سلمان على رفض السعودية استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.