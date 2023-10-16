صفعة قوية من محمد صلاح لهؤلاء.. ونجيب ساويرس متضامنا معه: يتعرض لحملة

تبرع بمبلغ مالي ضخم

يعاني سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية المختلفة داخل دولة الاحتلال ونتج عنها خسائر فادحة في صفوف الإسرائيليين بحسب مواقع عبرية.

تبرع محمد صلاح لغزة

وأعلن عدد كبير من المشاهير ونجوم المجتمع العربي وغير الغربي تضامنهم مع سكان قطاع غزة في الوضع الإنساني الصعب الذين يعيشون فيه إثر الحصار والضربات المتلاحقة من قبل قوات الاحتلال، وتعطل كافة الخدمات داخل القطاع من ماء وكهرباء ونفاد الغذاء والأدوية، إضافة إلى سقوط عدد كبير منهم شهداء غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان من بين من ساندوا القضية الفلسطينية وتضامنوا مع سكان غزة الدولي المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي تبرع بمبلغ من المال لصالح الهلال الأحمر المصري، قالت مصادر عدة إن المبلغ قارب "المليون دولار".

ورد محمد صلاح بهذا الموقف على دعوات عدة قادها بعض المتاجرين بالقضية الفلسطينية لمقاطعة النجم المصري، وتأليب الرأي العام المصري والعربي ضده، في وقت دافع عنه كثيرون على رأسهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي أكد مساندته ودعمه لصلاح مشددا على أنه يتعرض لحملة ممنهجة على حد وصفه، إضافة لعدد من الإعلاميين المصريين منهم عمرو أديب وأحمد موسى وأحمد الطاهري.

من جانبه صرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن قائد منتخب مصر، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح تبرع الأحد 15 أكتوبر، لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف الناظر في تصريحات لـ صدى البلد ، أن اللاعب محمد صلاح رفض الإفصاح عن قيمة التبرع التي خصصها لدعم الشعب الفلسطيني الذى يتعرض لقصف متواصل ومحاولات تهجيره من أراضيه.

واتخذ محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي خطوة أولى من أجل دعم الشعب الفلسطيني المتضرر من الأحداث المروعة والهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الوقت الراهن.

كما أن خطوة محمد صلاح التضامنية تأتي رغبة من قائد منتخب مصر في اتخاذ تحركات فعلية على أرض الواقع، من أجل دعم الشعب الفلسطيني المتضررة من الأوضاع الصعبة التي يعيشها في الوقت الحالي.

وأكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، تبرع محمد صلاح وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، موضحا في تصريحات تلفزيونية أن "محمد صلاح قدم تبرعات بالفعل لمساعدة أهالي غزة"، مضيفا: "هذا الموقف ليس غريبًا على محمد صلاح، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله".

وأكمل أن "موقف صلاح ليس الأول أو الوحيد في تقديم الخدمات الإنسانية، فقد قدم الكثير من قبل، ونحن اعتدنا منه على مثل تلك المواقف منه باعتباره نجمًا كبيرًا"، رافضا الكشف عن قيمة ما تبرع به الفرعون المصري.

عرضت فضائية " العربية "، تقريرا يرصد اصطفاف مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية في العريش.

مساعدات إنسانية لغزة

وأظهرت اللقطات استعداد شاحنات المساعدات في مدينة العريش استعدادات للذهاب إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأفاد مراسل "العربية": "ننتظر التحرك من مدينة العريش وحتى معبر رفح كي تبدأ القوافل في دخول غزة وأمامنا حوالي 100 شاحنة محملة بألف طن من المواد الغذائية و 40 ألف بطانية".

الإعلامي عمرو أديب أعلن خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، عن فتح معبر رفح تدخل المساعدات لقطاع غزة ويخرج الرعايا الأجانب.

وقال عمرو أديب، إنه سيتم فتح الحدود المصرية لعبور المساعدات الإنسانية والرعايا الأجانب عبر معبر رفح، متابعا:" الساعة 9 صباحا معبر رفح هيتفتح".

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن أكثر من مئة شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ومنذ قليل، أفادت مصادر إسرائيلية، بوقف إطلاق نار في جنوب قطاع غزة اعتبارا من الساعة 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح، وذلك وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حيث بحثا الأوضاع في غزة وإسرائيل في ظل الدور المصري المهم في المنطقة وكونها أحد أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية لسنوات طوال.

وقال الرئيس السيسي، إن 12500 فلسطيني قتلوا بسبب جولات العنف المتكررة في غزة، مشيراً إلى أن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا.

وأضاف أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وقال الرئيس السيسي، إن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب، مشددا بالقول: "نبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وضمان عدم تدخل أطراف أخرى".

وعبر السيسي عن أمله في أن يكون اجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي "فرصة لإيجاد حل للأزمة الحالية"، التي وصفها بالخطيرة وقال إنها قد يكون لها تداعيات على الشرق الأوسط بكامله، مشدداً على أنه "من المهم خفض التوتر وتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة".