مصر لا تعرف النوم.. القاهرة تقود أكبر تحرك دبلوماسي لإدخال المساعدات غزة

خلّف الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة عقب الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم السبت 7 أكتوبر الجاري على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، "فيما عرف بعملية طوفان الأقصى وتسبب في خسائر فادحة داخل صفوف العدو"، بكارثة إنسانية داخل القطاع، حيث لا يوجد ماء نظيف ولا كهرباء ولا غداء، كما أن الأدوية نفدت.

ومنعت إسرائيل ضمن حصارها لقطاع غزة والعملية العسكرية التي تنفذها ضد الفصائل الفلسطينية، إدخال أي مساعدات إلى القطاع، الذي يعتمد بشكل رئيسي على منابع المياه التي تتحكم بها السلطات الإسرائيلية للحصول على مياه الشرب، فضلاً عن الوقود والكهرباء.

وكان مطار العريش بشمال سيناء استقبل، خلال الساعات الماضية، 5 طائرات من دول الأردن والإمارات وتركيا، تحمل على متنها أطنانا من المساعدات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، وجري تخزينها في المطار تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك بعد نداءات متعددة من قبل المؤسسات الدولية التي تسعى لإنقاذ المدنيين المحاصرين داخل القطاع ويتعرضون لحرب إباد.ة.

مؤسسة أبو العينين

50 مليون درهم

وتتجه مصر بالتنسيق مع السلطات لتسليم المساعدات الاغاثية للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، ومدها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.

كما أرسلت الإمارات، الجمعة، طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في مصر ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وأكد أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأضاف أن الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، ونوه بأن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع مصر في إنتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.

مساعدات دولية

استقبل مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، أمس السبت، طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية لصالح قطاع غزة.

وقال خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري، بشمال سيناء، إن الطائرة محملة بكمية من المساعدات الطبية والأدوية، بجانب أجهزة طبية، حيث يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري بتفريغها، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وكانت قد وصلت إلى مطار العريش الدولي، أمس السبت، طائرة المساعدات التركية الثالثة، لصالح قطاع غزة.

وقال فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن الطائرة التركية محملة بكمية من الأدوية والمساعدات الغذائية والطبية لصالح أهالي قطاع غزة، لافتًا إلى أنها الطائرة الثالثة من المساعدات التركية والتي تقدر بـ60 طنًا.

وأضاف الهلال الأحمر المصري أنه يجري تفريغ محتويات الطائرة تمهيدًا إلى نقلها بسيارات إلى مخازن استاد العريش الدولي في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأشار إلى أنه أول أمس الجمعة، شهد وصول طائرتين تركيتين محملتين بكميات من الأغذية والمساعدات الطبية، بجانب وصول طائرة إماراتية.

كما وصل إلي مدينة العريش، يوم الخميس، كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، إلي قطاع غزة، حث وصلت الشحنة علي متن طائرة أردنية حطت في مطار العريش الدولي.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المساعدات عبارة عن 12 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف المحافظ، وفق بيان، أن المساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصري، تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لدعم مستشفيات القطاع.

وأشار إلي استعداد المحافظة لاستقبال كميات أخرى من المساعدات المتنوعة حيث سيتم تخزينها في العريش وادخالها إلي القطاع بعد التنسيق مع الجهات المختلفة.

كما كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، عن تنسيق لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة من أعلى المستويات في الدولة الأردنية، مبيناً أن إيصالها للقطاع ليس سهلاً بسبب تدمير المعابر.

وأضاف أنه "تم المباشرة لإرسال هذه المساعدات، سواء أكانت طبية أو إنسانية بحسب تقييم الاحتياج الواردة إلينا من المشرفين على المواقع الرسمية".

كذلك أردف أنه "يجري العمل على تنسيق إيصال هذه المساعدات بأعلى المستويات لترتيب إيصالها لأن الظرف صعب"، لافتاً إلى أن "المعابر تم تدميرها وعملية إيصال المساعدات في مثل هذه الظروف عملية ليست سهلة والبيئة صعبة ومعقدة".

وأكد أنه "سيتم تسخير الجهود كافة سواء أكانت على مستوى الحكومة أو على الأجهزة الأمنية وتسخير الدبلوماسية الأردنية التي دائماً لها الدور الكبير في مثل هذه الظروف لإظهار الدور الأردني المشرف".

دعم كبير من مصر

وتسلم ممثلو الهلال الأحمر فى شمال سيناء، شحنات قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد وصولها لمدينة العريش، وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.

وتتضمن قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية كما تضمنت المساعدات ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

شهدت مدينة العريش صباح اليوم اصطفاف لمكونات القافلة امام ديوان عام المحافظة.

ويتواصل تدفق مساعدات الجسر الجوي لنقل شحنات الاغاثة عبر مطار العريش الذي شهد وصول طائرات اقلت مساعدات طبية قادمة من منظمة الصحة العالمية والاردن والامارات وتركيا.

كما يتسابق المصريون بكل الطرق المتاحة أمامهم لمساعدة الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة، و يتسابق المواطنون في محافظات الجمهورية كافة، للبحث عن أماكن التبرع بالدم لفلسطين لدعم الأشقاء في قطاع غزة، في حربهم ضد العدوان الإسرائيلي، التي اندلعت السبت الماضي، بعد تنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية، عملية طوفان الأقصى، باختراق الجدار العازل والدخول إلى منطقة غلاف غزة لاستعادة الأراضي الفلسطينية.

وانطلقت، الجمعة، الحملة الشعبية للتبرع بالدم، برعاية وتنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتزامن مع إطلاق العديد من مؤسسات المجتمع المدني حملات للتبرع بالدم لصالح فلسطين.

أما عن أماكن التبرع بالدم لدعم أهالي قطاع غزة؛

يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية.

يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال التوجه إلى مدينة الطلبة بالجيزة.

يمكن التبرع بالدم من خلال مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان.

يمكن التبرع بالدم من خلال المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة.

يمكن التبرع بالدم من خلال جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.

يمكن التبرع بالدم من خلال الحملة المتواجدة في مسجد القائد إبراهيم میدان المرسي أبو العباس بالإسكندرية.

يمكن التبرع بالدم في مدينة المنيا بجوار الكورنيش بعد مبنى المحافظة بـ 500 مترمركز ومدينة ملوي أمام المسجد الكبير.

محافظة الفيوم أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.

محافظة أسيوط من خلال مرکز أسيوط بجوار المحافظة میدان أم البطل أسيوط.

محافظة البحيرة كفر الدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد.

محافظة كفر الشيخ برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود.

محافظة الإسماعيلية جامع أبو بكر الصديق ميدان الجمهورية الجامع الإسماعیلي میدان المطافي.

محافظة المنوفية میدان صدناوي أمام الجمعية الشرعية أشمون الشهداء أمام مسجد سیدي شبل.

محافظة الغربية أمام محطة السكة الحديد المحلة الكبرى - أمام مسجد الشامي.

محافظة الشرقية مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق، مدينة منيا القمح بجوار میدان الشهيد منسي.

يمكن التبرع بالدم في محافظة الأقصر إسنا، شارع السوق ميدان الشيخ كوكو، میدان صلاح الدين - الأقصر.

غزة

لا يوجد تصاريح

يشار إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، كان تعهد الخميس، أن بلاده لن تقدم أي مساعدات إنسانية أو موارد لغزة إلا أن تطلق حماس الأشخاص الذين أسرتهم، في هجومها المفاجئ.

وقال في بيان: "مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم"، على حد تعبيره.

وكانت قد رفضت السلطات المصرية، أمس السبت، السماح للرعايا الأجانب المتواجدين في قطاع غزة بالمرور من معبر رفح البري، بحسب ما علمت قناة القاهرة الإخبارية من مصادرها بقطاع غزة، حيث انتظر الرعايا الأجانب عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية، ليغادروا من حيث أتوا، بحسب شهود عيان.

وقالت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة، إذ رفضت السلطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط.

وجاء الموقف المصري استكمالا لما تقوم به القاهرة من دعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الصراع غير المتكافئ مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي وجهت بقطاع المياه والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية عن سكان قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة خاصة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أن معبر رفح مفتوح على الجانب المصري طوال الوقت لكن المشكلة هو في التعرض للقصف الجوي مضيفا أن الجانب الغزاوي ليس في وضع يسمح له باستقبال عبور المركبات.

وقال شكري إن معبر رفح الحدودي مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، لكن بسبب القصف الجوي تعطل عبور المركبات.

وأضاف شكري أن القائمين على المعبر من الجانب الغزاوي يرون ضرورة خروج الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، حتى يمكن دخول السلع الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن مصر لم تتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية، والإمدادات، لتخفيف الضغط على أهالي غزة.

وأكد الوزير شكري أن مصر مستعدة لتقديم كل التسهيلات والمساعدات ويوجد تعاون مع الجانب الأمريكي.

وقال: هناك مواطنون أجانب آخرون يحتاجون إلى إذن من غزة للمغادرة.

وأكد أن جانب المعبر في غزة غير صالح للعمل بسبب القصف الجوي، وفي حال مغادرة الأجانب من غزة بعد حصولهم على التصاريح والإجراءات اللازمة فإن مصر على استعداد لتقديم كل التسهيلات لهم للمغادرة إلى بلدانهم.