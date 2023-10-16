لا نعرف ما خلف الكواليس.. موقف محمد صلاح من القضية الفلسطينية معروف|تفاصيل

قال جمال الزهير الناقد الرياضي: جميعا نرفض ما يحدث في فلسطين بما فيهم محمد صلاح، مشيرا إلى أن موقفه معروف من القضية الفلسطينية.

وأشار الزهير في مداخلة هاتفية عبر فضائية etc، أننا لا نعلم ماخلف الكواليس وربما يتعرض لضغوط رهيبة وربما لديه تعليمات من ناديه بعدم الخوض في هذا الصراع وربما يتعرض لضغوط أو تهديدات في إنجلترا مؤكدا أن صلاح دائما مع القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

وأعرب عن أهمية مباراة مصر والجزائر وأنها تعبر عن استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية لأنها مباراة كبيرة أمام فريق كبير مثل الجزائر .

ورفض تحميل المدير الفني أي ضغوط خلال هذه المباراة أو تحميله سبب الهزيمة في حالة الخسارة أو المطالبة بترحيله، مشيرا إلى أنها مباراة تجريبية ودية أمام منتخب كبير وليس كأس أو مباراة رسمية.



