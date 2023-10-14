يتبع الصمت.. القيعي: هذا هو موقف محمد صلاح من أزمة فلسطين

علق المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، على موقف محمد صلاح من أزمة فلسطين.

قال "عدلي القيعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن المصريين يتعاملون عاطفيا ويريدون كل الرموز المصرية تلقي الضوء على القضية الفلسطينية من زاويتنا.

وتابع رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد صلاح يعيش في مجتمع متحيز وهذا واضح في تعامله، وهو يتبع الصمت الآن وهو شخص يعبر عن نفسه .

وأوضح المهندس عدلي القيعي، أنه يجب أن لا نقسو على محمد صلاح خاصة أنه لا أحد يعلم بظروف كل واحد والله وحده يعلم بظروف كل إنسان.