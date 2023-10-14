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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر فخر.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية بشأن موقف محمد صلاح من فلسطين

أحمد موسى و محمد
أحمد موسى و محمد صلاح

أبدى الإعلامي أحمد موسى رأيه بشأن موقف اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، قائلا : «اتركوا كل شخص له كامل الحرية في اتخاذ قراره المناسب في الوقت الذي يراه مناسبا، ولا تفرضوا رؤياكم وتنظيركم على غيركم ..فخورين بابن مصر».

وقال «أحمد موسى» عبر صفحته الرسمية «تويتر»:  «شئ غريب الحملة التي تستهدف نجمنا العالمي محمد صلاح، لدعم الشعب الفلسطيني، محمد صلاح مثل كل المصريين لا يحتاج للمزايدة على مواقفه..اتركوا كل شخص له كامل الحرية في اتخاذ قراره المناسب في الوقت الذي يراه مناسبا واقول للجان الممولة لا تفرضوا رؤياكم وتنظيركم على غيركم .فخورين بابن مصر».

هجوم من قبل رواد السوشيال ميديا

تعرض الدولي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة الذي دُمر بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

سبب صمت محمد صلاح

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب صمت الفرعون المصري محمد صلاح، وعدم تحدثه عن أحداث غزة أو حتي التعليق أو النشر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتابعها الملايين من الجماهير المحبة لمحمد صلاح حول العالم وليس الوطن العربي فقط.

توقع رواد السوشيال ميديا مع تصاعد أحداث غزة وقصف جيش الاحتلال لأراضيها، التعليق من اللاعب محمد صلاح عن الأحداث والإعلان عن دعمه للفلسطينيين ونشر فيديوهات توعوية عن القضية الفلسطينية للمساعدة في نشر الحقائق خاصة أن لديه الملايين من المتابعين عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

عدم تعليقه على أحداث دولة فلسطين

ولكن مع صمت محمد صلاح وعدم تعليقه عبر منصات التواصل الاجتماعي، تسبب في حملة غضب وهجوم كبير من قبل محبيه وجماهيره في الوطن العربي، حتي أنه هاجمه بعض نجوم الوسط الفني بسبب عدم تعليقه علي أحداث دولة فلسطين وقصفها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومع حملة هجوم محمد صلاح، بسبب الغضب من عدم إبداء موقفه من الحرب علي دولة فلسطين، قام عدد كبير من المتابعين بإلغاء متابعة اللاعب المصري محمد صلاح عبر منصتي فيسبوك وانستجرام، وطالبوا باقي المتابعين بإلغاء متابعة محمد صلاح بسبب عدم الإعلان عن موقفه.

 

محمد صلاح أحمد موسى مصر ليفربول الاحتلال الاسرائيلي

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