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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص سقط عليهم سقف منزل من الطوب اللبن بالشرقية

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث سقوط عرش منزل قديم بالطوب اللبن بقرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الجامعة بالزقازيق باستقبال كلا من "عبد الله خ س" 59 سنة و"فوزي ع م" 64 سنة و"عماد ع خ" 16 سنة و"عمرو ع خ" 10 سنوات و"عمرو خ س" 54 سنة جميعهم مقيمين قرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر سقوط عرش منزل قديم بالطوب اللبن بقرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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