لو موبايلك كاميرته سيئة.. تطبيق رائع ومجاني من Google هياخدلك أقوى صور احترافية

قامت شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة بإعادة تسمية تطبيق الكاميرا الخاص بها من "Google Camera" إلى "Pixel Camera" على متجر جوجل بلاي، مما يعكس حقيقة أن التطبيق الآن حصري لأجهزة Pixel. من المحتمل أن تكون هذه الخطوة لأن التطبيق كان حصريًا لأجهزة Pixel لعدة سنوات حتى الآن.

بالإضافة إلى تغيير الاسم، تلقى تطبيق Pixel Camera أيضًا واجهة مستخدم جديدة وعدة ميزات جديدة، بما في ذلك Portrait و Night Sight و Time Lapse و Cinematic Blur. تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات متاحة فقط على أجهزة Pixel التي تعمل بنظام Android 14 وما فوق.

يدعم التطبيق أيضًا أجهزة Wear OS 3 وما فوق المتصلة بهواتف Pixel، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في الكاميرا عن بُعد من الساعة الذكية الخاصة بهم.

أحدث إصدار من تطبيق Pixel Camera هو 9.0 لجهاز Pixel Fold و Tablet و 7 Pro. ومن ناحية أخرى، يعمل Pixel 8 و 8 Pro على الإصدار 9.1 وسيحصلان على تحديث تصحيح قريبًا. كما تعرض قائمة التطبيق على متجر جوجل بلاي بعض الميزات الحصرية لـ Pixel 8 Pro، مثل 50MP High Res و Pro Controls.

تم الإعلان عن علامة Pixel Camera لأول مرة من قبل Google في مؤتمر I/O 2023، إلى جانب تطبيقات وخدمات أخرى خاصة بأجهزة Pixel، مثل Pixel Call Assist و Pixel Speech و Pixel Safe. تهدف هذه التطبيقات والخدمات إلى توفير تجربة أفضل وأكثر روعة لمستخدمي Pixel.