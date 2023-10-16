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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب: اجتماع مجلس الأمن القومى رسالة قوية لمن يحاول المساس بحدود مصر

طلعت السويدى رئيس
طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة رسالة ردع قوية لكل من يحاولون المساس بالأمن القومي المصرى وحدود مصر.

وأكد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة لجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومى وفى مقدمتها دعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية مثمناً هذه الدعوة الوطنية والتى تعتبر بمثابة دليل قاطع وواضح على الإدارة الحكيمة لمصر لملف القضية الفلسطينية وبما يحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق فى مقدمتها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب النائب طلعت السويدى من المجتمع الدولى دعم ومساندة الجهود الكبيرة والاتصالات المكثفة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسى للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، والسعى بجميع الطرق لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الخطيرة داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة لوقف نزيف دماء الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين وهدم المنازل والمستشفيات وقطع المياه والكهرباء داخل قطاع غزة.

وقال : إن مصر كانت ولاتزال وستظل داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية وتبذل قصارى جهودها لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتواني لحظة حتي ينعم الشعب الفلسطيني بالأمان والسلام ويتحقق حلمه فى اقامة دولته المستقلة وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى معرباً عن أسفه الشديد من وقوف المجتمع الدولى صامتاً ومتفرجاً على جرائم الحرب والابادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع مجلس الأمن الأعلى وأعلن المجلس نية مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
كما أكد البيان الصادر عن الاجتماع أن الاجتماع قرر مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

النائب طلعت السويدى اجتماع مجلس الأمن القومي مجلس الأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي الامن القومى المصرى

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