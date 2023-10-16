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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ سداد ميسّر| طرح 192 وحدة سكنية بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد سكن مصر بمدينة ناصر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدات اسكان مشروع "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة - إحدى مدن الجيل الرابع - وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة تابع خلالها وحدات المشروع التي تم طرحها بالإعلان الأخير لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ... رافق المحافظ خلال الزيارة الميدانية المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة والمهندس أسامة خليف نائب رئيس المدينة وبعض مهندسي جهاز المدينة. 
حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد بعض الوحدات السكنية مختلفة المساحات والعمارات السكنية بمشروع سكن مصر المتميز والتي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى منها والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتم انشاؤها بموجب القرار الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان بهدف استيعاب الزيادة السكانية لمدينة أسيوط ومد محاور عمرانية جديدة للحد من الزحف على الأراضي الزراعية وخلق العديد من فرص العمل وتقع أعلى هضبة أسيوط الغربية على الطريق الصحراوي الغربي بإجمالي استثمارات تعدت 12 مليار جنيه ويتكون مشروع سكن مصر من (50 عمارة سكنية بمصعد كهربائي) كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 133 متر متفقدًا بعض الوحدات السكنية بها مشيدًا بجودة وجمال الوحدات السكنية والتي نم لانتهاء منها وطرحها 


وأعلن محافظ أسيوط عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق لوحدات سكنية "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية في أسيوط بعدد 192 وحدة سكنية من مساحات تبدأ من 106 متر إلى 133 متر بأنظمة سداد ميسرة والحجز الفوري من خلال جهاز مدينة ناصر على أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة اعتبارًا من الأحد 15 أكتوبر وناشد المواطنين على التقدم للحجز مشيرًا إلى دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر وتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة كما التقى بعض العاملين في المشروع واستمع إلى بعض المهام والأعمال المكلفين بها كما تفقد أعمال تنفيذ بعض المشروعات السكنية الجارى انشائها بالمدينة مطالبًا بضرورة الاهتمام بتشجير المدينة واستكمال كافة المرافق بها.

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واستعرض رئيس جهاز مدينة ناصر الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة من أعمال توصيل المرافق من شبكات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق فضلًا عن المشروعات السكنية ومنها مشروع "سكن مصر" والذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 133 متر ومشروع "الإسكان الاجتماعي" والذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) فضلًا عن طرح قطع أراضي سكنية بمساحات مختلفة مضيفًا إلى إنه تم تخصيص 2.5 فدان أي ما يقرب من 10 آلاف م2 لإنشاء أكبر كاتدرائية في الصعيد للأقباط الأرثوذكس داخل المدينة أمام المساحة المخصصة لبناء مسجد كبير بنفس المساحة بذات المدينة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة فضلًا عن أكثر من 437 قطعة أرض (فيلات – عمارات) تم طرحها للمواطنين بالإضافة إلى قطع الأراضي التي تم تخصيصها للشركات والهيئات الاستثمارية لافتًا إلى إنه تم انشاء بعض المرافق والخدمات بالمدينة من مدارس ووحدة صحية ونقاط شرطة وإسعاف ومركز شباب وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات تمهيدًا لتشغيلها فضلًا عن إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالي طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم في سنة الهدف وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل ومحطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه.
يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 14 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة في سنة الهدف (2032) وتستمل على 9 آلاف وحدة سكنية وتم تقسيمها إلى 6 أحياء سكنية يتم تنفيذها على 3 مراحل بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الاقليمية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان ووفرت حوالي 16 ألف فرصة عمل وتشمل الحي الأول والثاني بالإضافة إلى مشروعات الاسكان وهي (مشروع سكن مصر ومشروع الاسكان الاجتماعي بالمرحلة الثانية) بإجمالي كثافة سكانية متوقعة للمرحلة الأولى 100 ألف نسمة تقريبًا وتم إنشاء محور الهضبة الغربية لربط مدينة ناصر بمدينة أسيوط وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.3 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر بحيث يتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذي يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

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