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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها دون تهاون

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة أملاك الدولة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل ومخالفة البناء دون تهاون أو تقاعس لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق.

 خاصة أن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة في هذا الشأن لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية ورؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة وكافة الجهات المعنية لرصد التعديات والتعامل معها بكل حسم ..

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، والمهندسة فاطمة سلطان مدير ادارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.
وقد تناول اللقاء ما تم انجازه خلال الفترة الماضية من رصد لحالات التعدي ومخالفات البناء ونسب تنفيذ الازالات بالمراكز والقرى والنجوع وآليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة فضلاً عن مناقشة معوقات العمل ووضع حلول عاجلة لها.

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وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة مستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية على أن يتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة مؤكداً على ضرورة المرور الدائم والتواجد الميداني كل في نطاق مركزه لمنع التعديات على الأراضي الزراعية مع تكثيف المرور على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها وضمان عدم تكرار حالات التعدي وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية.

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