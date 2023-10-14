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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفوائدها الكبيرة.. محافظ أسيوط: بعثات أجنبية تأتي لدراسة سلالات النحل الفرعونى

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي رئيس قسم بحوث النحل بالمركز القومى للبحوث

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث النحل بالمركز القومى للبحوث الزراعية بوزارة الزراعة ،لبحث سبل دعم وتنفيذ مشروع الحفاظ على النحل المصرى " الفرعونى " تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحفاظ على النحل المصرى النادر وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر انور مدير محطة البحوث الزراعية بأسيوط ،والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة .

واستعرض الدكتور محمد فتح الله ، أهمية النحل المصرى " الفرعونى " الذى يتميز بالندرة وجودة انتاجه من عسل النحل وفوائده الكبيرة والطلب المتزايد عليه عالمياً ، لافتاً الى أن النحل الفرعوني من أقدم السلالات المعروفة والمستأنسة على مستوى العالم ، خاصة وان المصري القديم سجل على جدران المعابد نشاطه في مجال النحالة قبل 7 آلاف سنة، بداية من مرحلة تأسيس الخلية وصولًا للمنتج النهائي بالإضافة لاستخداماته الغذائية والطبية المتعددة مع مزايا النحل الفرعوني التي كفلت تفوقه على سائر السلالات الأخرى وفي مقدمتها أن قطعانها تتميز بزيادة معدل نشاطها بالإضافة لقلة الفاقد من خلاياها.

 وأعلن عن بدء تنفيذ مشروع الحفاظ على النحل المصرى الفرعونى بمحافظات الجمهورية بتوفير اكثر من 7 مليون جنيه من خطة وزارة الزراعة الاستثمارية وتحت اشراف ودعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى .

وأكد محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بصناعة عسل النحل بجميع عناصرها للحفاظ على ريادة مصر في إنتاج العسل وتميزها بسلالات النحل النادرة وخاصة النحل الفرعونى الذى يوجد بمحافظة أسيوط بالمحمية الطبيعية بالوادى الاسيوطى وعند بعض النحالين ومربىي النحل بالمحافظة للحفاظ على تلك السلالة من الانقراض والاستفادة من منتجات العسل.

 وأشار إلى أن هناك اهتمام من البعثات العلمية الاجنبية بالنحل الفرعونى، حيث تأتى اليه بالمحمية لدراسة تلك الفصيلة لما تتميز به من فوائد كبيرة لعسلها ،معلناً تقديمه كافة الدعم لتنفيذ المشروع بالمحافظة مع تسهيل الإجراءات أمام مشروعات المناحل وتوفير التمويل اللازم لها بالتنسيق مع الجهات المانحة والبنوك وإزالة العقبات أمامها من أجل تشجيع المستثمرين وايضا الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال انشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال.

ولفت المحافظ إلى أن هناك فوائد صحية واقتصادية وبيئية كبيرة لتربية النحل مع توفير فرص عمل للشباب وسد الاحتياجات المحلية و فتح آفاق كبيرة أمام صادرات مصر من عسل النحل لجلب العملة الصعبة .

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