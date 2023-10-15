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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفة بناء في أسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة 13 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومركز القوصية خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.

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محافظ أسيوط: رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها دون تهاون


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بالوحدات المحلية يحي شرق ومركزي القوصية وساحل سليم حيث تم إزالة حالة مخالفة بناء بالدور الرابع علوي في شارع النزلة بنطاق حي شرق ، وتنفيذ ازالة وفك شدة خشبية وردم لعدد 9 حالة تعدى على أراض زراعية وبناء مخالف بقرية بني قرة ومدينة القوصية و3 حالات بقرى مركز ساحل سليم وذلك خلال حملات برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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