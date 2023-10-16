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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة المواد البترولية بالقليوبية

نقل جثث
نقل جثث

لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم اثر اختناقهم داخل خزان قاموا بإنشائه اسفل منزلهم بمنطقة الجبل الأصفر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لسرقة المواد البترولية، وخلال ذلك تعرضوا للاختناق ووفاتهم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ثلاث اشخاص بقرية الجبل الأصفر بدائرة المركز. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين اختناق الثلاثة اشخاص منهم شخص وابن شقيقه وجارهم، قاموا بانشاء خزان اسفل منزلهم الكائن بدائرة القسم لسرقة المواد البترولية، مما ادى الى اختناقهم ووفاتهم. 


وكشفت التحريات، ان تلك الخزان تم انشائه منذ فترة طويلة، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق

القليوبية المباحث الجنائية أمن القليوبية المواد البترولية اللواء نبيل سليم انتداب الطب الشرعي تحريات المباحث الجنائية

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