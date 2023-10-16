بعد طعن معلّم بها .. إخلاء مدرسة فرنسية عقب إنذار بوجود قنبلة

أفادت وكالة "فرانس برس"، في نبأ عاجل لها، بإخلاء مدرسة فرنسية شهدت مصرع مدرس الأسبوع الماضي، بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقالت الوكالة الفرنسية إنه جرى إخلاء مدرسة في شمال فرنسا بعد تهديد بوجود قنبلة.

وشهدت هذه المدرسة الأسبوع الماضي، حادث طعن مدرس حتى الموت وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، في هجوم إرهابي.

ويقول شهود عيان إن الرجل الذي كام مسلحاً بسكين هتف "الله أكبر" خلال الهجوم الذي استهدف مدرسة في أراس، شمالي فرنسا. وهو الآن رهن الاعتقال.

ووضعت رئيسة الوزراء الفرنسية بلادها في أعلى درجات التأهب في مواجهة الإرهاب بعد حادث الطعن.

وكان هذا المستوى من "طوارئ الهجوم" قد استخدم في حالات سابقة لمكافحة الإرهاب.

فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رد حكومي "قاس" على أصحاب الأيديولوجيات الإرهابية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، يريد ماكرون من وزرائه أن “يجسدوا دولة قاسية تجاه كل من يؤويون الكراهية والأيديولوجيات الإرهابية”، حسبما صرح أحد كبار مساعديه للصحفيين.

ودعا الشرطة إلى فحص ملفات المتطرفين الذين يمكن ترحيلهم من فرنسا للتأكد من عدم إغفال أي شخص، وطلب من وزير الداخلية اتباع “نهج خاص تجاه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما من القوقاز”.