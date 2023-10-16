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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

هادخل أولادكم قطاعات الناشئين بالأندية.. الأمن يضبط وكيل لاعبين مزيف

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنتحاله صفة وكيل لاعبين معتمد للعديد من الأندية "على خلاف الحقيقة" وإدعاء بقدرته على إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين بالنوادى الرياضية لممارسة كرة القدم أو تسفيرهم لإحترافهم بأندية بالخارج، ومطالبة أولياء أمورهم بمبالغ مالية كرسوم لإنهاء أوراق تسجيلهم وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية إحتيالية لتسويق اللاعبين .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزته ( كمية من المستندات الخاصة باللاعبين صغار السن والعقود والخطابات "خالية البيانات" - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال .

الأجهزة الامنية الأموال العامة الجريمة المنظمة النوادي الرياضية أموال المواطنين انتحال الصفة كرة القدم

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