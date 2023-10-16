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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية: تكافل وكرامة أحد ركائز السلم الاجتماعي للدولة المصرية

أحمد مقلد عضو تنسيقية
أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين مصر والبنك الدولى للإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.

وقال "مقلد" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: “نحن  نتكلم اليوم على أحد ركائز السلم الاجتماعي للدولة المصرية التي استخدمتها الدولة بعدما تصاعد الارتباك الاقتصادي الدولي”، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تحمي الشعب عن طريق تنفيذ إجراءات تتمثل في مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة والمبادرات الصحية وكل هذا يذهب لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإتفاقية تسهم فى الإستدامة، كما أنها تستهدف التوسع في عدد المستفيدين لتخفيف الأعباء علي المواطنين الأكثر احتياجا.

وأكد النائب أحمد مقلد أن القرض يهدف إلى زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية والتوسع في السجل الاجتماعى لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية،وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة إلى فرص الشمول الاقتصادى.

جمهورية مصر العربية برنامج تكافل وكرامة البنك الدولي للإعمار والتنمية الجلسة العامة لمجلس النواب المبادرات الصحية

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