حشود من طلاب جامعة أسيوط تقبل على التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين

نظمت جامعة أسيوط، صباح اليوم، الإثنين، حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، تحت شعار " تبرعك بدمك.. ينقذ روح"، برعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة، والتي تنظمها مستشفيات جامعة أسيوط، والمستمرة حتى الخميس الموافق 19 من أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعم الأشقاء الفلسطنيين؛ من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية؛ لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

من جانبه قال رئيس جامعة أسيوط، إنه تم توفير سيارتين نقل دم؛ للتبرع داخل الجامعة، أمام القرية الأوليمبية؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة؛ للتبرع بالدم، و في أقرب نقطة لهم؛ دون تعطيل حركة العمل، أو الدراسة.

وأكد أنه سيتم توفير سيارة نقل دم بجامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة، يوم الأربعاء الموافق ١٨ من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم نقل أكياس الدوم إلى بنك الدم الرئيس بالمستشفى الجامعي، ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة.

ونوه رئيس جامعة أسيوط، بأن الجامعة تتضامن مع أهالي قطاع غزة، وهو ما يجري بشكل مستمر؛ في إطار دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين ، متمنياً أن تنتهى هذه المحنة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى إن الحملة قد شهدت توافد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة في اليوم الأول لها، وهي بادرة طيبة تعبر عن وطنية، وحماس منتسبي الجامعة ، داعياً في هذا الإطار كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس، وعاملين، وطلاب؛ للمشاركة في هذا العمل الإنساني،من خلال التبرع بالدم؛ إنقاذاً للأرواح، ودعماً للجرحى في قطاع غزة.

شهد انطلاق الحملة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية.

تأتي الحملة؛ بتنظيم مستشفيات جامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور هشام عبدالرحمن رئيس القسم ، والدكتورة إيمان نصر الدين رئيس وحدة بنك الدم الرئيس، والدكتورة شيماء مختار المدرس المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب

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