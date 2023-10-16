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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يلغى رحلته إلى كولورادو بسبب اجتماعات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم "الاثنين"، عن إلغاء الرئيس جو بايدن رحلته التي كانت مقررة إلى ولاية كولورادو من أجل حضور اجتماعات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تجري مناقشات حول زيارة محتملة لبايدن إلى الشرق الأوسط بعد أن وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دعوة له، على الرغم من أن البيت الأبيض قال أمس الأحد إنه ليس لديه خطط سفر جديدة للإعلان عنها في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأسرائيلية، صباح اليوم "الاثنين"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد في هذا الشأن.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية بأن بايدن سيصل إلى الكيان الصهيوني الأربعاء المقبل على الأرجح.

فيما أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، بأن هناك مشاورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب، ومن المفترض أن تكون في هذا الأسبوع.

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