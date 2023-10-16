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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: نتشاور مع مصر وإسرائيل لإنشاء ممر إنساني في غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تحدثت مع مصر والاحتلال الإسرائيلي بشأن إيجاد منطقة آمنة للفلسطينيين لتجنب قتل المدنيين.

 

وأوضح بايدن في تصريحات لشبكة سي بي إس الأمريكية، أن هناك مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء ممر إنساني في قطاع غزة وإدخال الإمدادات الإنسانية إليها.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تتحدث مع مصر أيضا عن إنشاء ممر إنساني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

 

وعلى جانب آخر، قال بايدن إنه من المهم محاسبة مرتكبي الهجمات الوحشية والبربرية في إسرائيل، لافتا إلى أنه إسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص المتورطين في أعمال همجية لا تقل خطورة عن المحرقة.

 

وأَضاف بايدن خلال لقائه مع شبكة سي بي إس، أن الاحتلال الإسرائيلي سيرتكب خطأ إذا احتل قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب القضاء على حماس نهائيا، ولكن يجب أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.

 

وأكد أنه واثق من أن الإسرائيليين سيبذلون كل ما في وسعهم لتجنب قتل المدنيين، كما أنه واثق من أن الأبرياء في قطاع غزة سيحصلون على الدواء والغذاء.

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