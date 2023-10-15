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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يدعو بايدن إلى زيارة تضامنية لـ إسرائيل

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإجراء زيارة تضامنية إلى إسرائيل.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تعمل دون هوادة، وفي إطار جبهة موحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحمل رسالة واضحة وصريحة إلى الإسرائيليين والعالم.

ودعا نتنياهو، للوقوف دقيقة صمتا؛ تكريما لأرواح الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم المباغت الذي شنته حماس على قرى إسرائيلية، السبت الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بداية الاجتماع الأول لحكومة الطوارئ في تل أبيب: "اعتقدت حركة حماس أننا سننهار، وسنقوم بتفكيكها". 

وأضاف: "كان هذا أول اجتماع لحكومة الطوارئ الوطنية التي انضم إليها 5 وزراء آخرين".

وواصل "لقد رأيت مقاتلينا الرائعين في الجبهة، إنهم يعرفون أن الأمة بأكملها تقف خلفهم، ويدركون حجم المهمة، وعلى استعداد للتحرك في أي لحظة؛ للقضاء على وحش الدماء الذي ارتفع إلى مستوى أعلى".

جو بايدن نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

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