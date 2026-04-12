الخطر منخفض.. الصحة العالمية تسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور في أوروبا

أكد الدكتور أشرف عقبة، أستاذ ورئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، أن تسجيل منظمة الصحة العالمية أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور من نوع A-H9 في إيطاليا، لا يشير إلى وجود خطر وبائي على عامة الناس حتى الآن، موضحًا أن تقييم الخطورة حاليا لايزال منخفضًا.

وأوضح "عقبة" خلال مداخلة عبر برنامج “صباح الخير يا مصر، أن إنفلونزا الطيور من الأمراض التي تصيب الطيور بشكل أساسي، ونادرًا ما تنتقل إلى الإنسان، وغالبًا ما تتطلب مخالطة مباشرة ومستمرة للطيور المصابة أو مخلفاتها، خاصة للعاملين في مزارع الدواجن.

وأشار الدكتور، إلى أن انتقال العدوى بين البشر يُعد “نادر الحدوث”، وتسجيل حالة واحدة لا يعني انتشار الفيروس، مؤكدًا أن الحالات المماثلة تكون فردية وتحت مراقبة دقيقة من الجهات الصحية الدولية.

وأضاف أشرف عقبة، أن الفيروس يختلف في بعض سلالاته، إلا أن أعراضه لدى الإنسان غالبًا ما تشبه أعراض الإنفلونزا التقليدية، وقد تتطور في بعض الحالات لتستدعي دخول المستشفى، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة.

ولفت الدكتور أشرف إلى أن فترة حضانة الفيروس تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين، وهو ليس من الفيروسات سريعة الانتشار بين البشر، موضحًا أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم المخالطون المباشرون للطيور أو منتجاتها دون اتباع إجراءات الوقاية.

وأكد أن الإجراءات الوقائية الأساسية تشمل غسل اليدين بانتظام، والطهي الجيد للدواجن والبيض، وتجنب التعامل المباشر مع الطيور المريضة أو غير المأمونة، مع ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية للفئات الأكثر عرضة.

وشدد على أن الوضع الحالي لا يرقى إلى إعلان وباء، وإنما هو رصد لحالة فردية تتم متابعتها علميًا من قبل منظمة الصحة العالمية.



