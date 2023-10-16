رسالة إلى إيران.. تصريحات عاجلة من بايدن بشأن الحرب في قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إنه واثق من أن الاحتلال الإسرائيلي سيتصرف بموجب قواعد الحرب المعمول بها في العالم.

وأضاف بايدن في لقاء لشبكة سي بي إس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر للاحتلال الإسرائيلي كل ما تحتاجه من أسلحة ومعدات.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي القتالي من الأفضل في العالم.

ولفت بايدن إلى أن تصاعد التهديدات الإرهابية في الولايات المتحدة، يأتي بسبب التوتر في الشرق الأوسط، وأنه عقد اجتماعا بمسؤولي الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية للتأكد من عدم وجود تهديدات محلية في ظل أحداث الشرق الأوسط.

كما وجهه الرئيس الأمريكي رسالة إلى إيران قائلا: "لا تقتربوا من الحدود مع إسرائيل ولا تعملوا على رفع التصعيد".

وعلى جانب آخر، قال بايدن إنه من المهم محاسبة مرتكبي الهجمات الوحشية والبربرية في إسرائيل، لافتا إلى أنه إسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص المتورطين في أعمال همجية لا تقل خطورة عن المحرقة.

وأَضاف بايدن خلال لقائه مع شبكة سي بي إس، أن الاحتلال الإسرائيلي سيرتكب خطأ إذا احتل قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب القضاء على حماس نهائيا، ولكن يجب أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.

وأكد على أنه واثق من أن الإسرائيليين سيبذلون كل ما في وسعهم لتجنب قتل المدنيين، كما أنه واثق من أن الأبرياء في قطاع غزة سيحصلون على الدواء والغذاء

وِأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة يمكنها الاهتمام بالحرب في إسرائيل وأوكرانيا والمحافظة في الوقت ذاته على "دفاعها العالمي".