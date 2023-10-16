عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة إلى إيران.. تصريحات عاجلة من بايدن بشأن الحرب في قطاع غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إنه واثق من أن الاحتلال الإسرائيلي سيتصرف بموجب قواعد الحرب المعمول بها في العالم.

وأضاف بايدن في لقاء لشبكة سي بي إس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر للاحتلال الإسرائيلي كل ما تحتاجه من أسلحة ومعدات.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي القتالي من الأفضل في العالم.

ولفت بايدن إلى أن تصاعد التهديدات الإرهابية في الولايات المتحدة، يأتي بسبب التوتر في الشرق الأوسط، وأنه عقد اجتماعا بمسؤولي الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية للتأكد من عدم وجود تهديدات محلية في ظل أحداث الشرق الأوسط.

كما وجهه الرئيس الأمريكي رسالة إلى إيران قائلا: "لا تقتربوا من الحدود مع إسرائيل ولا تعملوا على رفع التصعيد".

وعلى جانب آخر، قال بايدن إنه من المهم محاسبة مرتكبي الهجمات الوحشية والبربرية في إسرائيل، لافتا إلى أنه إسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص المتورطين في أعمال همجية لا تقل خطورة عن المحرقة.

وأَضاف بايدن خلال لقائه مع شبكة سي بي إس، أن الاحتلال الإسرائيلي سيرتكب خطأ إذا احتل قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب القضاء على حماس نهائيا، ولكن يجب أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.

وأكد على أنه واثق من أن الإسرائيليين سيبذلون كل ما في وسعهم لتجنب قتل المدنيين، كما أنه واثق من أن الأبرياء في قطاع غزة سيحصلون على الدواء والغذاء

وِأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة يمكنها الاهتمام بالحرب في إسرائيل وأوكرانيا والمحافظة في الوقت ذاته على "دفاعها العالمي".

نتنياهو يدعو بايدن إلى زيارة تضامنية لـ إسرائيل

إدارة بايدن تجتمع بزعماء الجالية العربية والمسلمة بأمريكا.. ماذا يحدث؟

بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل ايران قطاع غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

تحذير من هذه الظاهرة خلال ساعات| الأرصاد تكشف طقس اليوم

NBC: فتح معبر رفح لعبور الرعايا الأجانب من غزة وإدخال المساعدات للقطاع صباح اليوم

موضوعات متعلقة

محمود مسلم: بايدن زعم اعتداء حماس على الصغار.. والبيت الأبيض اعتذر

نتنياهو يدعو بايدن إلى زيارة تضامنية لـ إسرائيل

إدارة بايدن تجتمع بزعماء الجالية العربية والمسلمة بأمريكا.. ماذا يحدث؟

بايدن: بمقدورنا دعم إسرائيل وأوكرانيا في نفس الوقت

يزور مصر غدا.. بايدن يعين ديفيد ساترفيلد لقيادة جهود إرسال المساعدات لغزة

مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب بايدن: دع غزة تعيش.. والرئيس الأمريكي: لا أسمعك

بايدن: ننسق مع نتنياهو للعمل مع مصر والأردن لإيصال المساعدات إلى غزة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني

الرئيس الأمريكي: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا قامت باحتلال غزة

ظهور إيمي سمير غانم بوزن زائد لأول مرة منذ وفاة دلال وسمير| شاهد

دعاء أول يوم من ربيع الآخر للرزق.. أدركه بـ 15 كلمة حتى نهايته

يقي من سرطان الثدي.. فوائد خارقة لتناول الكوسة

يوم روحي لشباب شبرا الخيمة بحضور الأنبا مرقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وأضرار تناول الشاي.. تعرف عليها

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

18 علامة مؤشر على إصابتك بالكبد

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ