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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تجتمع بزعماء الجالية العربية والمسلمة بأمريكا.. ماذا يحدث؟

جو بايدن
جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن مسؤولين أمريكيين كباراً عقدوا جلسات مع زعماء الجالية العربية والمسلمة في أمريكا.

وأطلع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه جون فاينر، زعماء الجالية العربية والمسلمة في أمريكا على جهودهم لمساعدة المواطنين الأمريكيين على مغادرة غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى جهودهم لتسهيل الإغاثة من الأزمة الإنسانية في غزة.

وتبادل الزعماء “مجموعة من الخبرات والاقتراحات والمخاوف”، حيث أكد سوليفان وفاينر أن الحكومة الفيدرالية تعمل على دعم المجتمعات المتضررة وأنه “لا يوجد مكان في أمريكا لكراهية أي مجتمع”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التقى بفريق الأمن القومي لبحث إجراءات حماية العرب والمسلمين واليهود في الولايات المتحدة في أعقاب الأحداث في إسرائيل.

وقال البيت الأبيض: “التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس بكبار مسؤولي الإدارة، بما في ذلك المدعي العام ميريك جارلاند، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، لشؤون الأمن القومي لمناقشة الخطوات المتخذة لحماية الجاليات اليهودية والعربية والمسلمة في الولايات المتحدة في أعقاب الأحداث في إسرائيل”.

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وأضاف: ”كما ضم الاجتماع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر ورئيس أركان البيت الأبيض جيف زينتس”.

البيت الأبيض أمريكا الجالية العربية المسلمة

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