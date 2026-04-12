انطلاق مراسم قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي

أقيمت مساء اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مراسم قرعة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة «سيدات»، التي يستضيفها ‏النادي ‏خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري‎‏.

وشهد مراسم إجراء القرعة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة ‏النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ‏وبشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر ‏قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ومندوبي وممثلي الفرق المشاركة واللجان المعاونة.‏

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على متابعة كافة ‏الأمور التنظيمية والإدارية لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة الأهلي، حيث تم وضع خطة تنظيمية متكاملة شملت جميع التفاصيل اللوجستية والإدارية.