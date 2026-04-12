انطلاق مراسم قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي

أقيمت مساء اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مراسم قرعة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة «سيدات»، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري.
وشهد مراسم إجراء القرعة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وبشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ومندوبي وممثلي الفرق المشاركة واللجان المعاونة.
وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على متابعة كافة الأمور التنظيمية والإدارية لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة الأهلي، حيث تم وضع خطة تنظيمية متكاملة شملت جميع التفاصيل اللوجستية والإدارية.