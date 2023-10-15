بايدن: بمقدورنا دعم إسرائيل وأوكرانيا في نفس الوقت

جدد الرئيس الامريكي جو بايدن تعهده لأوكرانيا وإسرائيل بأن الولايات المتحدة يمكنها تقديم الدعم لهما مع الحفاظ على 'الدفاع الدولي الشامل'، وذلك في مقتطف من مقابلة تم بثها صباح الأحد.

وأضاف بايدن لشبكة سي بي إس نيوز، معيداً صياغة مقولة شهيرة لوزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت: “لدينا القدرة على القيام بذلك وعلينا التزام بذلك، فنحن الأمة الأساسية”.

وتابع 'نحن الولايات المتحدة الأمريكية، بحق الله، أقوى دولة في التاريخ - ليس في العالم، بل في تاريخ العالم. تاريخ العالم.

وقال بايدن ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة خوض الحربين في نفس الوقت: “يمكننا الاهتمام بكلا الأمرين مع الحفاظ على دفاعنا الدولي الشامل”. 'وإذا لم نفعل ذلك، فمن يفعل؟'

وكانت إحدى ركائز رئاسة بايدن هي إعادة تأكيد القيادة الأمريكية العالمية، والتي يدعمها البيت الأبيض، كما يقول البيت الأبيض، من خلال خبرة الرئيس ونظرته للعالم، والتي قال حلفاؤه إنها ستوجه خطواته التالية من خلال تيارات جيوسياسية متقاطعة غير متساوية بشكل ملحوظ من المساعدات لإسرائيل. وتمويل أوكرانيا والعلاقات مع إيران، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا.