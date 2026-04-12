الإسماعيلية تواصل جهودها لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

​شهد "جهاز تشغيل الشباب" تحت إشراف دعاء سلطان مدير جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم حراكًا نشطًا، حيث استقبل الدفعة الجديدة من المتقدمات لشغل وظائف في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة الجوارب بالمنطقة الحرة الاستثمارية.

جاء ذلك ​في إطار توجيهات الدولة بضرورة دعم الشباب وتوفير سبل العيش الكريم، وتكثيف الجهود للحد من البطالة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالتعاون الجاد مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل عادلة وجاذبة للشباب وفتح آفاق جديدة للعمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

ويأتي هذا اللقاء نتاجًا للتنسيق المستمر بين المحافظة وإدارة المنطقة الحرة لتلبية احتياجات المصانع من الكوادر البشرية المؤهلة.

​تضمنت الفعاليات إجراء مقابلات شخصية مباشرة من قِبل مدير الموارد البشرية بالشركة، الذي قدم شرحًا وافيًّا حول طبيعة الوظائف المتاحة والمميزات والحقوق الممنوحة للعاملين، وفي لفتة تعكس الجدية في التوظيف، قامت الشركة بتوفير حافلات خاصة لنقل المتقدمات فور انتهاء المقابلات إلى مقر المصنع لاستكمال باقي إجراءات التعيين والتعرف على بيئة العمل على أرض الواقع.

​تؤكد هذه الخطوة على استراتيجية محافظة الإسماعيلية التي لا تقتصر على قطاع واحد، بل تمتد لتشمل:

- ​عقد ملتقيات توظيف دورية بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية.

- ​تفعيل دور جهاز تشغيل الشباب كحلقة وصل مباشرة وموثوقة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظفة.

- ​دعم الصناعات الكثيفة العمالة لضمان استيعاب أكبر قدر من القوى العاملة، خاصة من الفتيات والشباب.

​وتسعى المحافظة من خلال صفحتها الرسمية وقنوات التواصل المختلفة إلى الإعلان بشفافية عن كافة الفرص المتاحة، مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لأبناء الإسماعيلية في مختلف المجالات التنموية.