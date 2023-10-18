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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة وسحلها بالشارع بقصر النيل 

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة عاطلين ، بتهمة سرقة فتاة وسحلها فى أحد شوارع بمنطقة قصر النيل .

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل،  بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع،  فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الأتجاة وقام أحدهم خطف حقيبتها مما ادى لسحلها فى الشارع ، واصابتها بجروح متفرقة من جسدها ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين ، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم بعد تعرف المجنى عليها عليهم.

 

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة قصر النيل

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