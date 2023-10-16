عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

خصصت مصر مطار العريش الدولي بشمال سيناء لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية لغزة.



وأعربت وزارة الخارجية، يوم الخميس ١٢ اكتوبر ٢٠٢٣، عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين لتوجيه مساعداتهم إلى مطار العريش الدولي.



وقالت الوزارة إن المبادرة المصرية تأتي استجابة مباشرة للقصف الإسرائيلي المستمر والشديد على غزة وتهدف إلى تخفيف المعاناة التي يعاني منها سكان غزة.



مطار العريش الدولي (رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي: AAC) هو مطار يقع على بعد حوالي 6 كيلومترات جنوب غرب وسط مدينة العريش، وهي مدينة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​لشبه جزيرة سيناء في شمال شرق مصر. كان المطار هو القاعدة الرئيسية لشركة الخطوط الجوية الفلسطينية التي توقفت عن العمل في ديسمبر 2020. المطارات البديلة القريبة من مطار العريش الدولي تشمل مطار بن غوريون الدولي، مطار رامون الدولي، مطار الملك حسين الدولي في العقبة، ومطار الملكة علياء الدولي. من بينها، مطار بن غوريون الدولي هو الأقرب ويبعد مسافة 143 كيلومترًا عن طريق البر.



وتقع مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب معبر رفح الحدودي، وهو المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر.

يشكل وصول مساعدات الإغاثة الدولية إلى مطار العريش تطوراً هاماً في الجهود الإنسانية المستمرة لدعم سكان غزة واستخدام حركة الملاحة الجوية ونشاط النقل الجوي ودوره الهام التي تقدمه السلطات المصرية. وتهدف هذه المساعدات إلى توفير الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للمتضررين من الصراعات والتحديات الأخيرة في المنطقة.



وشاركت مصر بنشاط في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأظهرت التزامها بدعم جيرانها في أوقات الأزمات. وقد لعب الهلال الأحمر المصري دوراً حاسماً في تنسيق وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، مما يدل على أهمية التضامن الدولي.



مطار العريش الدولي تتوفر به جميع الخدمات اللازمة للنقل الجوي فهو أحد المطارات المصرية الموجودة في مدينة العريش.



ومن وجهه النظر الملاحة الجويه الدولية، يقع المطار ضمن اقليم تقديم معلومات الطيران المدني وخدمات الملاحة الجوية بجمهوريه مصر العربيه ويتوفر به مساعدات ملاحية ارضيه متصله بمسارات جويه ، وطرق جويه عاليه ومنخفضه الارتفاعات للوصول او المغادرة ،مرتبطه بمسارات جوية تمتد الي داخل القاره الاسياوية والأفريقية وايضا الاوروبيه ،كما تقدم خدمات الملاحة الجويه بالمطار بشكل يناسب كثافة الحركة المستقبليه لوصول طائرات المساعدات من كل دول العالم.



الجدير بالذكر ان تقييم أداء Airportia في الوقت المحدد لمطار العريش الدولي (AAC) هو 5/5 نجوم من خلال حساب هذا المقياس باستخدام البيانات من جميع رحلات المغادرة من المطار في آخر 10 أيام ويعتبر مطارا مناسبا للاستخدام الامثل لأنشطه النقل الجوي.



تتسم الأحوال الجوية المسجلة لمطار العريش الدولي باعتدالها طوال العالم لخدمة الملاحة الجويه.

وأعلنت وزارة الطيران المدني مؤخرا ، أن المطار علي خريطة أعمال التطوير بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليصبح مطارًا دوليًا تماشيا مع سياسات الدولة في تنميه سيناء ضمن الخطط التنموية للدولة في ظل وجود الاستقرار الامني بالمنطقة، كما تعمل الجهات المختصة بتجهيز المطار بأحدث التجهيزات التكنولوجية لخدمات الملاحة الجوية .