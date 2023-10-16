المستشار عدلي حسين: عبء ما يحدث فى غزة يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي

أكد المستشار عدلى حسين عضو مجلس الأعمال المصرى الأوربى أن عبء ما يحدث فى غزة يقع على عاتق الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أنه لا يقبل أحد أن يكون هناك ضحايا من المدنيين.



وطالب عدلى خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوربى برئاسة محمد أبو العينين اليوم سفراء الاتحاد الاوربى الحضور بالاجتماع ضرورة اتخاذ إجراء حاسم لإيقاف عملية إبادة المدنيين فى غزة.

وأعرب عن تطلعه أن تستضيف مصر مؤتمر محافظى المحافظات الافريقية ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يساهم فى التواصل المصرى الافريقى مع كافة المسؤلين المعنين بالدول بالقارة الافريقية.

واشار إلى أن مصر هى بوابة افريقيا واوربا ، ويمكن لكل من الصين وروسيا والبرازيل الدخول للقارة الأفريقية من خلال السوق المصرى

ودعا المستثمرين الاوروبيين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى ، والاستفادة من مجموع الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية، إضافة الى المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والذى يعتبر الشريك الأساس للحكومة.