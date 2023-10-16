يسرا اللوزي عن اعتداء الاحتلال: إبادة عرقية.. توقفوا عن تسميتها صراعا

نشرت الفنانة يسرا اللوزي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تدعم فيها القضية الفلسطينية بعد عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت يسرا اللوزي: أنها إبادة عرقية، توقفوا عن تسميتها صراعا.

يسرا اللوزى

وكانت الفنانة يسرا اللوزي قالت، إنها توافق على عمل البطولات الجماعية فى الأعمال الفنية على حسب الدور، معربة عن سعادتها بلقب “أم البنات”، ولا تتمنى إنجاب أولاد.

وأوضحت "اللوزي"، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة" ، أنها تتمنى عمل دور فى فيلم قريبا، مشيرة إلى أنها تعرضت للاكتئاب بعد وفاة والدها.

ووجهت رسالة لوالدها، قائلة "يارب يكون فخور بي"، مؤكدة أنها كانت تحرص على عرض أدوارها على والدها قبل الموافقة وكذلك زوجها.

وكشفت الفنانة يسرا اللوزي عن أصعب مشاهد دورها فى مسلسل جميلة، وهو مشهد ذهابها مع بعض السيدات لضرب الفنانة عبير صبري وقالت أن حتى ظروف تصويره كانت مضغوطة .

مسلسل جميلة

وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلي نجاح مسلسل جميلة منها شركة الإنتاج والكتابة والإخراج وفريق العمل والاستايلست ، منوهة إلي أن دورها مختلف فى مسلسل جميلة عن مسلسل المداح ، لافتة إلى أنها تستطيع الفصل بين دورين مختلفين عن بعض.