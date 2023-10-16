عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشعل: رفض التهجير من غزة مصلحة قومية عربية ويضر بالأمن القومي المصري

خالد مشعل
خالد مشعل

قال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم الإثنين، إن تهجير سكان قطاع غزة سيضر بمصر والأردن ومصالح الأمن القومي العربي.

وأكد مشعل، أن “رفض التهجير من قطاع غزة مصلحة مصرية والتهجير يضر بأمنها القومي وأيضاً خطر على الأردن ورفضه مصلحة قومية عربية”.

وأوضح رئيس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الخارج، أن “حزب الل اللبنانيه قام مشكورا بخطوات لكن المعركة تتطلب أكثر”.

ومنذ قليل، قال مشعل، إنه من بين الأسرى الإسرائيليين ضباط رفيعو المستوى من "فرقة غزة”.

وأوضح مشعل، أن “هناك 6000 سجين وامرأة في السجون الإسرائيلية نريد إطلاق سراحهم مقابل أسرى إسرائيليين”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن أمريكا تضغط للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بملف الأسرى والمفقودين.

حماس تطالب بإطلاق سراح 6000 أسير وامرأة في السجون الاحتلال مقابل الإسرائيليين

حماس ترسل صورا لعائلة أحد الأسرى الإسرائيليين.. وتكشف مفاجأة

كما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن تركيا تبحث مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إطلاق سراح الأسرى المدنيين لديها.

وحسب “رويترز”، أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية اليوم الاثنين.

وقال المصدر، إن فيدان وهنية ناقشا آخر تطورات القتال بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن المدنيين لدي حماس.

قطاع غزة المقاومة الفلسطينية حماس مشعل مصر الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

رغم المخزون الكبير.. خبير يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

موضوعات متعلقة

حماس تطالب بإطلاق سراح 6000 أسير وامرأة في سجون الاحتلال مقابل الإسرائيليين

تل أبيب والقدس وعسقلان.. المقاومة الفلسطينية تقصف مدن إسرائيل بـ 100 صاروخ

لعقد صفقة بين إسرائيل وحماس .. أمريكا تتدخل في ملف الأسري

مأساة.. الصحة العالمية تحذر من أزمة وشيكة في قطاع غزة

شاهد.. لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ معبر رفح من الأراضي الفلسطينية

المياه نفدت.. الأمم المتحدة تكشف كارثة في قطاع غزة

تركيا تتدخل لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.. تفاصيل

شاهد| مظاهرات في أمريكا تندد بدعم إدارة بايدن لإسرائيل

ترشيحاتنا

قائد حقيقي | تعليق ميدو على أداء محمد صلاح أمام الجزائر

تعليق قوي من تريزيجية على أداء منتخب مصر أمام الجزائر

لا تتحدث عن الصعايدة..عمر هريدي يوجه رسالة قوية لحسين لبيب

ميدو يتغنى بـالشناوي والنني بعد مباراة مصر والجزائر

هل تحضر إيران قمة القاهرة «السبت»؟.. 3 سيناريوهات لحل أزمة إسرائيل وفلسطين

عمر هريدي: الزمالك بقي سويقة وأملك برنامجا إنتخابيا لخدمة المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ