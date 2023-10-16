مشعل: رفض التهجير من غزة مصلحة قومية عربية ويضر بالأمن القومي المصري

قال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم الإثنين، إن تهجير سكان قطاع غزة سيضر بمصر والأردن ومصالح الأمن القومي العربي.

وأكد مشعل، أن “رفض التهجير من قطاع غزة مصلحة مصرية والتهجير يضر بأمنها القومي وأيضاً خطر على الأردن ورفضه مصلحة قومية عربية”.

وأوضح رئيس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الخارج، أن “حزب الل اللبنانيه قام مشكورا بخطوات لكن المعركة تتطلب أكثر”.

ومنذ قليل، قال مشعل، إنه من بين الأسرى الإسرائيليين ضباط رفيعو المستوى من "فرقة غزة”.

وأوضح مشعل، أن “هناك 6000 سجين وامرأة في السجون الإسرائيلية نريد إطلاق سراحهم مقابل أسرى إسرائيليين”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن أمريكا تضغط للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بملف الأسرى والمفقودين.

كما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن تركيا تبحث مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إطلاق سراح الأسرى المدنيين لديها.

وحسب “رويترز”، أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية اليوم الاثنين.

وقال المصدر، إن فيدان وهنية ناقشا آخر تطورات القتال بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن المدنيين لدي حماس.