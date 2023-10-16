حماس تطالب بإطلاق سراح 6000 أسير وامرأة في السجون الاحتلال مقابل الإسرائيليين

قال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، إنه من بين الأسرى الإسرائيليين ضباط رفيعو المستوى من "فرقة غزة”.

وأوضح مشعل، أن “هناك 6000 سجين وامرأة في السجون الإسرائيلية نريد إطلاق سراحهم مقابل أسرى إسرائيليين”.

ومنذ قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن أمريكا تضغط للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بملف الأسرى والمفقودين.

ومنذ قليل، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن تركيا تبحث مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إطلاق سراح الأسرى المدنيين لديها.

وحسب “رويترز”، أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية اليوم الاثنين.

وقال المصدر، إن فيدان وهنية ناقشا آخر تطورات القتال بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن المدنيين لدي حماس.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.