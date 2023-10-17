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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: الندوات الطلابية تثقل الخبرات وتنمي المهارات

صدى البلد

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، ندوة؛ لتعريف الطلاب بالميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر في الندوة الدكتور حسام بهنسي الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا الإنتاج، وذلك في إطار تفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي.  

أشاد عميد الكلية بالندوات الطلابية التي تساهم في اكساب الخبرات وتبادل المعرفة وتنمية المهارات، مضيفاً أن الالتزام بالمواثيق الأخلاقية يكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع وهو ما يساهم بدوره في زيادة الرضا الاجتماعي، ويحافظ على قيم المهن المختلفة وأخلاقياتها . 

وفي نفس السياق قال وكيل الكلية، إن الندوة تدور حول تعريف الطلاب بأهداف الميثاق الأخلاقي، وما هي حقوقهم والقوانين التي يخضع لها الطالب داخل الحرم الجامعي،  ودور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد وصفات الطالب الجامعي المثالي، مضيفاً أن الكلية تسعى نحو  توفير جميع الإجراءات التي تضمن  للطلاب تحقيق أقصى استفادة داخل الكلية.

كما شرح الدكتور حسام بهنسي بعض النماذج الموجودة في المجتمع بعرض فيديو توضيحي للطلاب لتوعية الطلاب بما يحدث من حولهم وأكد على أهمية  الالتزام بالقواعد والقوانين المحددة من الدولة وعدم العبث بها حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى أخطار هم في غنى عنها.

وأضاف إلى توفير الأنشطة المختلفة وأنه يجب على الطالب تنمية مهاراته وأن يكون على مستوى عالٍ من المسئولية التي تقع على عاتقه تجاه نفسه وكليته ومجتمعه وأن يتعامل بشرف ونزاهة في كافة الأمور التي تواجهه مهما كانت العقبات لكي يرتقي بنفسه

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