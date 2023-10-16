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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"اهتموا بي وعالجوني" .. حماس تنشر أول فيديو لأسيرة إسرائيلية في غزة

الأسيرة الإسرائيلية
الأسيرة الإسرائيلية مايا

ظهرت الأسيرة  الإسرائيلية مايا شام في شريط فيديو نشرته حركة حماس مساء الاثنين، ووتحدثت عن وضعها هي والأسرى الآخرين، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ونشرت حركة حماس مقطع فيديو يظهر الأسيرة الإسرائيلية التي تبلغ من العمر 21 عاما في قطاع غزة.


قالت مايا في الفيديو: "أنا مايا شام، عمري 21 سنة من شوهام، حاليا أنا في غزة، رجعت في وقت مبكر من صباح يوم السبت من حفلة في منطقة سديروت".

أصبت بجروح خطيرة في اليد، وبعدها أحضروني إلى غزة، وأخذوني إلى المستشفى هناك وتعالجت لمدة ثلاث ساعات.

تابعت :"لقد اعتنوا بي وقدموا لي الدواء أنا فقط أطلب منكم إعادتي إلى المنزل في أقرب وقت قدر الإمكان لعائلتي ووالديّ وإخوتي. أرجوكم أخرجوني من هنا في أسرع وقت ممكن".
 

الأسيرة الإسرائيلية

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