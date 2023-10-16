السيسي يتلقى اتصالا من بايدن لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة لـ بلينكن إلى القاهرة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة.

وأوضحت أن الاتصال يأتي ارتباطا بالتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يتفقان على خطورة الموقف الحالي، وأهمية احتوائه، بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وكشفت أن الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يتوافقان بشأن أولوية حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ونوهت بأن الرئيسين تطرقا كذلك إلى المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام واتفقا على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.